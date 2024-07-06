الثانوية العامة 2024.. مفاجأة صادمة في واقعة معلمة الغش الجماعي بالمنصورة

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إلغاء امتحان الكيمياء، وإعادته لطلاب لجنة الغش الجماعي في الدقهلية بالكامل في الدور الثاني للثانوية العامة 2024..

جاء ذلك بعد تداول فيديو يشير وجود إلى وجود واقعة الغش الجماعي بإحدى لجان المنصورة في محافظة الدقهلية.

وأضاف: سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة المسئولين عن التقصير في الواقعة.

تصحيح أوراق امتحان الثانوية العامة بالمنصورة في لجنة خاصة

وتابع، أن التصحيح أوراق الإجابة بلجنة خاصة هو الفيصل في إثبات وجود الغش الجماعي من عدمه، من خلال تطابق الإجابات، لافتًا إلى أن السيدة التي ظهرت في فيديو كانت تلقن إجابة السؤال المقالي.

الداخلية تكشف مرتكبة واقعة الغش الجماعي بالمنصورة

وحول حدوث الغش الجماعي، كشفت وزارة الداخلية أن الواقعة حدثت بتاريخ اليوم 6 الجارى خلال آداء الطلاب امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة بمدينة المنصورة، وتم ضبط مرتكبة الواقعة فى حينه وتبين أنها تعمل مدرسة بإحدى المدارس الخاصة، وأن شقيقتها الصغرى تؤدى الإمتحان ضمن الطلاب بذات اللجنة، وإعترفت بحصولها على أسئلة الإمتحان والأجوبة بعد مرور ساعتين من بدء الإمتحان من خلال إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى .

وأدى اليوم السبت، طلاب الثانوية العامة شعبة أدبي امتحان الدور الأول في الجغرافيا ، ولمدة 3 ساعات.

كما أدى طلاب شعبة العلمي امتحان الكيمياء لمدة 3 ساعات.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألف و٥٧٤ طالب وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالب وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ آلاف و٦٨٥ طالبا وطالبة.

في سياق متصل أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى القرار الوزاري رقم (١٢٨) بشأن تكليف رئيس عام امتحان الثانوية العامة ونائبه.

ونص القرار على تكليف الدكتور أحمد محمد ضاهر، نائب الوزير، رئيسا عامًا لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣

كما نص القرار على تكليف محسن عبد العزيز صادق، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم نائبا لرئيس عام امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي ۲۰۲٤/۲۰۲۳ لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة.