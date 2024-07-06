محافظ الشرقية يستقبل وفود المهنئين بمكتبه بالديوان العام

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة ومدير مستشفى الأحرار التعليمي ومدير عام قطاعات كهرباء جنوب الشرقية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمكتبه بالديوان العام، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتعيينه محافظاً للشرقية، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ.

كما استقبل المحافظ، اللواء وليد عاطف مدير إدارة الحماية المدنية بالشرقية، والعقيد وليد عمران وكيل الإدارة، والشيخ أشرف كامل العيادي أمين القبائل العربية بالشرقية والوفد المرافق له، لتقديم التهنئة مؤكدين أهمية تكاتف وتلاحم جميع أبناء الوطن خلف القيادة السياسية والمشاركة في بناء وتنمية الوطن.

رحب محافظ الشرقية بالحضور مقدمًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لثقته الغالية في اختياره محافظًا للشرقية، وعاهده على بذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء، وتحقيق طموحات وآمال المواطنين من أبناء المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.