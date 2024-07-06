«هواوي» تعلن بدء التشغيل التجاري لشبكات الجيل الخامس ودعم الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة هواوي عن نجاحها في التوصل إلى ست تفاهمات منفصلة مع مشغلين رائدين لتكنولوجيا شبكة الجيل الخامس المتقدمة (5G-A) من مختلف دول العالم، كما أطلقت مبادرة مشتركة لتطوير الفيديو عالي الجودة عبر الجوال تلبية لمتطلبات عصر الذكاء الاصطناعي.

جاء هذا الإعلان خلال مشاركة هواوي في المؤتمر العالمي للجوال بشنجهاي 2024 تحت شعار "تطوير العالم الذكي".



استعرضت هواوي خلال فعاليات المؤتمر، الذي عُقد في الفترة من 26 إلى 28 يونيو، أحدث منتجاتها وحلولها التي تدعم النشر التجاري لتكنولوجيا الجيل الخامس المتقدمة، بالإضافة إلى أجهزة الذكاء الاصطناعي اللازمة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي.



شهد عام 2024 إطلاق العديد من المشغلين في الشرق الأوسط والصين لشبكات الجيل الخامس المتقدمة، حيث طرح بعضهم بالفعل باقات متميزة تعتمد على تجارب شبكات الجيل الخامس المتقدمة.



وفي كلمته على هامش المؤتمر، قال ديفيد وانغ، المدير التنفيذي لمجلس إدارة هواوي ورئيس مجلس إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: "يعد هذا الشهر هو العام الخامس للإطلاق التجاري لشبكات الجيل الخامس في الصين. خلال تلك الأعوام، حقق الجيل الخامس التجاري نجاحًا لافتًا وأحدث تأثيرًا غير مسبوق على صناعة الجوال العالمية.

ويشهد عام 2024 بداية عصر الذكاء الاصطناعي للجوال بفضل الإطلاق التجاري لشبكات الجيل الخامس المتقدمة وأجهزة الذكاء الاصطناعي الأخرى." تجاوز عدد مستخدمي شبكات الجيل الخامس حول العالم 1.8 مليار مستخدم، وحصد العديد من المشغلين ثمار الموجة الأولى من فوائد هذه الشبكات.

وفيما يخص الخدمات الاستهلاكية مثل المكالمات التفاعلية الذكية، تحتاج ميزات الفيديو فائق الوضوح وهواتف السحابة وتقنيات الأبعاد الثلاثية بدون نظارات إلى متطلبات مرتفعة من الشبكة من قبيل السرعة العالية وزمن التأخير المنخفض.

وفي مجال الخدمات الصناعية، بلغ النظام الإيكولوجي RedCap مرحلة النضج، وأصبح إنترنت الأشياء متاحًا في سوق أوسع نطاقًا، وتتطلب تطبيقات إنترنت المركبات سرعات رفع أعلى.

تتوقع هواوي موجة ثانية من الفوائد التجارية قريبًا مع تحقيق 100 مليار اتصال مدفوع بخدمات في كافة السيناريوهات وتحديثًا صناعيًا مدفوعًا بنماذج أعمال جديدة. مشغلون رائدون من مختلف أنحاء العالم يسعون للاستفادة من تكنولوجيا الجيل الخامس المتقدمة، حيث أكمل أكثر من 30 مشغلًا إجراءات التحقق الفني الخاصة بتلك التقنية. بدأ عدد من المشغلين في الشرق الأوسط والصين في نشر شبكات الجيل الخامس المتقدمة، مستهدفين معدلات سرعة تنزيل تصل إلى 5 جيجابيت في الثانية