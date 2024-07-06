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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الشباب ومحافظ الجيزة يفتتحان العديد من المنشآت الرياضية بنادي الطالبية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة
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واصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برفقة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم  ثالث جولاته الافتتاحية الموسعة والتي اشتملت على  افتتاح العديد من المنشآت الرياضية والفعاليات الرياضية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ويتم تنفيذها داخل نادي الطالبية بمحافظة الجيزة.
وافتتح وزير الرياضة بصحبة محافظ الجيزة ولفيف من قيادات الشباب والرياضة ملعب لكرة القدم السباعي وايضاً افتتاح ملعبين للكرة الطائرة ، كما تفقد صبحي ومرافقيه حمام السباحة المغطي للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة  بالإجراءات الخاصة بأمن وسلامة حمام السباحة المغطي .
كما تابع  وزير الرياضة فعاليات بطولة الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية التي يستضيفها نادي الطالبية.

 وحرص وزير الرياضة على مشاركة الاتحاد المصري للرياضة للجميع في المهرجان الترويجي الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الاتحاد .
كما اختتم الدكتور أشرف صبحي  ومحافظ الجيزة جولتهما الافتتاحية بحضور فعاليات بطولة الألعاب الإلكترونية ، وحرصا على مشاركة الشباب والأسر الأنشطة الشبابية والفعاليات الرياضية التي يستضيفها النادي.
وعبر "صبحي "عن سعادته بالأنشطة المتعددة والمتنوعة التي يقدمها نادي الطالبية لمرتاديه والتي  شارك فيها الكثير من الشباب والأسر المصرية حيث اشتملت الفعاليات التي تم تنظيمها اليوم علي أنشطة متنوعة استهدفت مختلف الأعمار السنية .

وعبر المهندس عادل النجار عن سعادته بأن تشهد أولى أنشطته كمحافظ للجيزة افتتاح عدد من الملاعب الجديدة وكذا رفع كفاءة عدد من المنشآت الرياضية بعدد من أحياء المحافظة.
وأكد النجار سعى المحافظة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاتاحة كافة الانشطة والرياضات للشباب بكافة أنحاء المحافظة.

بثالث جولاته الافتتاحية وزير الشباب والرياضة محافظ الجيزة يفتتحان العديد من المنشآت الرياضية بنادي الطالبية بمحافظة الجيزة محافظة الجيزة افتتاح العديد من المنشات الرياضية والفاعليات الرياضية