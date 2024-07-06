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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استطلاع: ثلثا الإسرائيليين يؤيدون اتفاق إطلاق سراح الأسرى ويرفضون استمرار العدوان على غزة

نتنياهو
نتنياهو
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أكد ثلثا الشعب الإسرائيلي أن إعادة الأسرى أهم من مواصلة العدوان علي قطاع غزة، وفقا لاستطلاع نشرته القناة 12 الإسرائيلية.

وردا على سؤال حول الأهم في هذا الوقت، قال 67 في المائة من المستطلعين إعادة الأسرى ، مقارنة بـ 26 في المائة قالوا استمرار العدوان علي غزة، و 7 في المائة قالوا إنهم لا يعرفون.

كانت دولة الاحتلال قد أرسلت وفدا من المفاوضين برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع إلى الدوحة، يوم أمس الجمعة، بعد أن قدمت حماس ردها الأخير على اقتراح اتفاق الأسرى . ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات خلال الأسبوع المقبل.

ولفت 54٪ من المستطلعين إلى أن الاعتبارات السياسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي السبب وراء عدم انتهاء العدوان علي غزة، بينما قال 34٪ إن عدم انتهاء العدوان هو بسبب اعتبارات جوهرية وتشغيلية و 12٪ لم يكونوا متأكدين.

وكشف الاستطلاع أن 68 في المائة من المستطلعين قالوا إن إسرائيل بعيدة كل البعد عن تحقيق "النصر الكامل" علي حماس والذي تعهد به نتنياهو، مقارنة بـ 23% قالوا إن إسرائيل قريبة و 9 في المائة غير متأكدين.

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