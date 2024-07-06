تفاصيل ضبط أخطر تشكيل عصابي للنصب في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق اختراق شبكات ونظم المعلومات الخاصة بشركات نقل الركاب الخاصة واستخدام بعض حسابات قائدى مركبات تلك التطبيقات والتلاعب فى موقعها الجغرافى وصولاً لإستقبال طلبات التوصيل المُسجل بها بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لمُستخدميها وإيهام القائم بالطلب بوجود خلل بالمنظومة وحتمية تغيير الرقم السرى للحساب والتحصل على الرقم الجديد من المجنى عليهم وإستخدامه فى إجراء رحلات وهمية وسحب المبالغ المالية المستولى عليها .



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (أجهزة حاسب آلى – عدد 8 هواتف محمولة "محمل عليها محافظ إلكترونية " المستخدمين فى نشاطهم الإجرامى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التشكيلات العصابية الإلكترونية المستحدثة للنصب والاحتيال على المواطنين.