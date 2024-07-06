«تاسكد إن» تحظى بدعم حاضنة تكنولوجية من "إيتيدا" في منافسة قوية

وسط تنافس شديد، اختيرت شركة "تاسكد إن" الناشئة ضمن برنامج الحاضنات التكنولوجية الذي يقدمه مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".



أكد المهندس معز الدين البقشيشي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تاسكد إن"، أن التطبيق يوفر حلولاً شاملة للشركات، بما في ذلك كونه أول مساحة عمل رقمية تدعم اللغة العربية والإنجليزية، وإمكانية عقد الاجتماعات الافتراضية عبر "Taskedin Meet". وأضاف أن التطبيق يتيح ميزات متعددة لتنظيم الهيكلة الإدارية، وإنشاء المهام وتفويضها، والتواصل الفعال، وإدارة الأداء وتقييمه.

أشارت شهد نصر الله، الشريك المؤسس لشركة "تاسكد إن"، إلى أن الشركة تأسست في بداية عام 2022 ونجحت في كسب ثقة العديد من العملاء بفضل الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تقدمها، مما أسهم في زيادة الفاعلية والإنتاجية داخل الشركات بنسبة 70%.



من جانبها، أوضحت المهندسة إسراء عمارة، الشريك المؤسس، أن الشركة تمكنت من الوصول إلى حوالي 100 عميل في مصر، حيث يستخدم التطبيق نحو 4800 مستخدم، منهم 2640 مستخدما نشطا، وقد تم تنفيذ أكثر من مليون مهمة عبر التطبيق.

تعد حاضنات التكنولوجيا أداة استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة، من خلال توفير الدعم الشامل لرواد الأعمال والمشروعات المبتدئة. ويقوم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بتقييم الطلبات كل ثلاثة أشهر، واستضافة الفرق والشركات الناشئة لفترة عام كامل، مقدماً مجموعة من الخدمات تتراوح بين تجهيزات المعامل والدعم الفني والاستشارات.