العيد القومي لمحافظة القاهرة.. المتحف المصرى يستعرض تاريخ المدينة العريقة

تحتفل محافظة القاهرة بعيدها القومي الذي يوافق ذكرى مرور 1055 عام على إنشائها على يد القائد جوهر الصقلي فى السادس من يوليو عام 969 ميلادية.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحف المصرى، التابع لقطاع المتاحف بوازرة السياحة والآثار، فى عيد القاهرة القومى، معلومات عن تاريخ المدينة العريقة حتى فجر الحضارة البشرية.

وكتبت الصفحة: "تضم العشرات من المقاصد السياحية حيث يمر بها نهر النيل وهو من أطول أنهار العالم ويجذب الكثير من السيّاح إليه، كما تمتاز أيضاً بوجود أهم المراكز الثقافية والمتحفية بها وهو المتحف المصري بالقاهرة، أحد أهم مناطق الجذب السياحي في قلب العاصمة".

وأضافت: "ويحرص زوار المتحف المصري على قضاء أمتع الاوقات بالمتحف سواء من خلال مشاهدة قاعات العرض المختلفة وفي مقدمتها قاعة كنوز الملك توت عنخ آمون لمشاهدة القناع الذهبي الشهير والتوابيت الذهبية الخاصة بالملك توت عنخ آمون بجانب مجموعة كبيرة من الحلي والقلائد الملكية".

وتابعت: "أو من خلال زيارة قاعتى تانيس وبسوسنس بالدور العلوي بالمتحف لمشاهدة ما يقرب من 2000 قطعة أثرية من مقابر ملوك تانيس، أو من خلال زيارة قاعات العرض المتحفي المختلفة بالمتحف والتى تضم أكبر مجموعة من الأثار المصرية القديمة بالعالم والتى ترجع إلى ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والرومانى. كما قاموا أيضاً بقضاء امتع الأوقات بالحديقة الخارجية بالمتحف والتقاط الصور التذكارية لهم".