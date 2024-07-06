الأول في مصر.. بي تك تفتتح «B.TECH MAX» أكبر فرع لعرض الأجهزة الإلكترونية والمنزلية بأفريقيا

أعلنت بي تك، الشركة الرائدة في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، عن افتتاح B.TECH MAX، أكبر فرع لعرض الأجهزة الإلكترونية والمنزلية في قارة أفريقيا والأول من نوعه في مصر.

يعد هذا الإنجاز نقلة نوعية في مفاهيم الشراء ويهدف إلى تحسين تجربة التسوق في مصر بشكل جذري ضمن استراتيجيتها التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الرقمي والتكنولوجي وتنفيذ خططها التوسعية، تواصل بي تك تقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات المستهلكين ومتغيرات السوق.



ويقع B.TECH MAX على الطريق الدائري بمساحة تتجاوز 3000 متر مربع على طابق واحد، مما يوفر تجربة تسوق سهلة وسلسة. يتميز الفرع بأقسام مبتكرة مثل "غرفة المناخ" لتجربة أجهزة التكييف ومنطقة ألعاب لعشاق الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى عرض منتجات المنازل الذكية واستخدام رموز QR Code للاطلاع على مواصفات الأجهزة.



يوفر المتجر خيارات تقسيط ميسرة، خدمة التوصيل في نفس اليوم، وإمكانية الاستلام من الفرع خلال 15 دقيقة. كما يضم المتجر أكثر من 125 موظفاً ومنطقة مخصصة للفعاليات وورش العمل، تتسع لأكثر من 50 شخصاً، يقدم أيضاً استوديوهات التصوير والبث المباشر وخدمة "TECH CARE" للضمان واستبدال الأجهزة. يتعاون المتجر مع علامة "CILANTRO" لإدارة الكافيهات، ويوفر موقف سيارات يتسع لأكثر من 120 سيارة.



أكد محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك، أن هذا الفرع يمثل علامة فارقة في مسيرة بي تك وتجارة التجزئة في مصر وأفريقيا"، وأكد التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات وتجربة شراء مميزة، مشيراً إلى دور الشركة في دعم المجتمع من خلال توظيف خريجي مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية.



تمتلك بي تك شبكة واسعة من الفروع تصل إلى 185 فرعا في 24 محافظة، مما يجعلها أقرب إلى عملائها في كل مكان. تُقدم بي تك حلول تمويلية متنوعة لتسهيل اقتناء الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وتتمتع بشعبية واسعة بفضل التزامها بجودة المنتجات والأسعار التنافسية وخدمات العملاء المميزة.