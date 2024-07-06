الشوط الأول.. تعادل سلبي بين سموحة وإنبي

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول، من مباراة فريق سموحة ونظيره إنبي، المقامة على ملعب ستاد الإسكندرية في إطار منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقبل بداية المباراة وقف الفريقان دقيقة صمت علي روح احمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

ويضم تشكيل سموحة كلا من:

حارس المرمى: محمد أشرف.

خط الدفاع: عبدالرحمن عامر- أحمد خالد- جاستين آرثر- بركات حجاج.

خط الوسط: عمرو قلاوه- دكو دودو- محمد كناريا- حمدي علاء.

خط الهجوم: حسام حسن- مصطفى البدري.



فيما جاء تشكيل إنبي كالتالي:

حارس المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع:أحمد صبيحة- أحمد كالوشا- علي فوزي- سيف الخشاب.

خط الوسط: أحمد العجوز - مصطفى دويدار - مودي ناصر- صلاح زايد.

خط الهجوم: أحمد أوفا - رفيق كابو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: رضا السيد - محمد حتحوت - مصطفى شكشك - عبدالله عادل - أحمد. يوسف - مروان داوود - أحمد جمال - محمد النحاس - أحمد حواش ومامي ليباسي.