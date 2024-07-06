إجراءات الكهرباء لتقليل نسبة الفقد والقضاء على سرقات التيار

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متمثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى وشركات التوزيع التسع تنفيذ مجموعة من الآليات لمواجهة سرقات التيار الكهربائي وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء بهدف تقليل حجم الخسائر المادية التي تتكبدها الدولة علاوة على الأضرار بمهمات الشبكة القومية للكهرباء.

يأتى ذلك فى إطار خطة الحكومة في السعي لتقليل نسبة الفقد وزيادة نسبة التحصيل التجاري والقضاء علي سرقات التيار لتخفيف الأحمال والحفاظ علي حق الدولة والمواطن .



" البوابة نيوز" ترصد أهم الإجراءات التي يجب الأخذ بها لتقليل نسبة الفقد والقضاء على سرقات التيار:

1-نشر الوعى لدى المواطنين بأهمية الإبلاغ عن سارقي التيار الكهربائي والحفاظ على سرية بيانات مقدم البلاغ

2-يتم توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام

3-تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذى يثبت انه تلاعب فى عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك او التوصيل للغير او للنفس.

4-التنسيق مع القراء التابعين للشركة المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافاة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين وتصوير اى تلاعب وإرساله مباشرة والمرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بواسطة الشركة المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

5-تفعيل حق الضبطية القضائية لـ600 موظف من العاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدورى على المشتركين وتحرير محاضر ضد المخالفين بشكل منتظم.

6-تعليمات لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بشن حملات مكثفة لضبط سارقي التيار الكهربائي على مدار الساعة و تسجيل واقعة السرقة بالفيديو.

7-تكثيف حملات ضبط سارقى التيار بواسطة العاملين بشركات توزيع الكهرباء ممن لهم حق الضبطية القضائية بالإضافة إلى حملات مباحث شرطة الكهرباء.

8-إلغاء التعامل بنظام الممارسة للمخالفين و سارقي التيار الكهربائي وتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع إجبارى بمن فيهم من لم يقدم على طلب تركيب عداد .

9-التنسيق مع القراء التابعين للشركة المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافاة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين.

10-انتهت الشركة القابضة للكهرباء من تركيب 3 ملايين عداد كودى مسبوق الدفع بالمبانى العشوائية والمخالفة حتى الآن.