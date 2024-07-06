وزير التموين: المواطن سيشعر قريبًا بالتحسن في الأسعار

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أول مهامه في الوزارة هي تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضبط الأسعار وتوفير الخدمات للمواطنين.

كما أكد فاروق، في تصريح له، إن العمل على ملف ضبط الأسعار سوف يكون بطرق مبتكرة، بالتعاون مع العديد من الوزارات، خاصة وزارة الاتصالات والتكنولوجيا، لوصول الدعم إلى مستحقيه بشكل منظم.

وأكد وزير التموين، أن المواطن سيشعر قريبًا بالتحسن في الأسعار، موضحًا أن عملية ضبط الأسعار لفترات طويلة سوف تكون خلال أيام.

وتابع أن آلية العمل في الوزارة سوف تعتمد على الشباب، والنهوض بمنظومة التموين القديمة إلى آلية جديدة تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي ومكينة كل شيء، وكذلك علي توزيع وتوفير السلع بشكل عادل يرضي الجميع السوق والمستهلك.