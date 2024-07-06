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السبت 06 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير التموين: المواطن سيشعر قريبًا بالتحسن في الأسعار

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين
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قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أول مهامه في الوزارة هي تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضبط الأسعار وتوفير الخدمات للمواطنين.

كما أكد  فاروق، في تصريح له، إن العمل على ملف ضبط الأسعار سوف يكون  بطرق مبتكرة، بالتعاون مع العديد من الوزارات، خاصة وزارة الاتصالات والتكنولوجيا، لوصول الدعم إلى مستحقيه بشكل منظم.

وأكد وزير التموين، أن المواطن سيشعر قريبًا بالتحسن في الأسعار، موضحًا أن عملية ضبط الأسعار لفترات طويلة سوف تكون خلال أيام.

وتابع أن آلية العمل في الوزارة سوف تعتمد على الشباب، والنهوض بمنظومة التموين القديمة إلى آلية جديدة تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي ومكينة كل شيء، وكذلك علي توزيع وتوفير السلع بشكل عادل يرضي الجميع السوق والمستهلك.

وزارة التموين تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مميكنة الخدمات التموينية