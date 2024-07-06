بدء أعمال تنفيذ خط مياه 400 مم لإنهاء مشكلة الانقطاعات بالطوابق فيصل

في أولى الخطوات التنفيذية على الأرض لحل المشكلات التي تواجه المواطنين، كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بوضع حل جذري للمشكلات المتعلقة بانقطاعات المياه وضعف الضغوطات بمنطقة الطوابق فيصل نطاق حي الهرم والتي تعد من أكبر المناطق ذات الكثافات السكانية العالية بمحافظة الجيزة.

وشدد المحافظ علي ضرورة رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الخدمة بأعلى مستوى وبالجودة المطلوبة، مشيرا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد انتهت من الدراسات اللازمة لحل المشكلة وقد جرى البدء في تنفيذ خط مياه قطر ٤٠٠مم بطول ١٥٠م من طريق المريوطية حتي شارع المنشية ليربط منطقة الطوابق بخط ١٠٠٠مم وذلك لتوفير كميات المياه المطلوبة لمنطقة الطوابق وتحسين الضغوطات بالعديد من القطاعات المتأثرة .

وأوضح محافظ الجيزة، أن الأعمال سوف تساهم في تحسين مستوى الخدمة بمناطق كعبيش والطوابق والصفا والمروة ومدينة عباد الرحمن بحي الهرم.

وكلف المحافظ حي الهرم بالتواجد الميداني ومتابعة الأعمال وإزالة أي معوقات بالتعاون مع الشركة المنفذة لسرعة الإنتهاء والتشغيل .