تحت شعار "وايت بارتي".. محمد حماقي يحيي حفلا ضخما ببورسعيد

أحيا الفنان محمد حماقي حفلًا ضخمًا بمدينة بورسعيد بحضور جماهيري من مختلف محافظات الجمهورية، التي اشترط دخول الجمهور مرتديا الملابس البيضاء، وذلك تحت شعار "وايت بارتي"، وبمجرد صعود حماقي على خشبة المسرح مرددا أغنية "ده قلبي ده" تعالت هتافات وصيحات الإعجاب التي لم تنقطع طوال وجوده.

من جانبه حرص حماقي على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال المهيب قائلا: "أجمد ناس بورسعيد .." ثم انطلق ليقدم عددا كبيرا من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها " زيها مين" و" لا ملامة" ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" .. وغيرها ممن اشاعات البهجة .. بالإضافة إلى "أدرنالين " و "قلبي حبك جدا جدا" و "لمون نعناع" و"حبيت المقابلة" .. واختتم الحفل بمزيد من أجواء الإثارة والحماس بأغنية "أم الدنيا".

ويأتي حفل بورسعيد بعد النجاح الكبير الذي حققه حماقي وتألقه في إحياء أولى سلسلة حفلات" ليالي مصر" والذي أقيم بإستاد 30 يونيو بالقاهرة الجديدة والذي شهد حضورا جماهيريا ضخما وتواجدا ملحوظا للآلاف من أبناء الجاليات العربية من المقيمين بمصر، وشهد الحفل إعلان حماقي عن قرب إطلاق ألبومه الجديد والذي من المتوقع أن يجرى طرحه خلال الأيام القليلة القادمة .