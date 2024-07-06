صلاح عزت قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء

أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارا بتكليف المهندس صلاح عزت العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء .

وصرح المهندس صلاح عزت بأنه من أهم الملفات التي يجرى العمل عليها الآن والهامة هو استكمال ومتابعة خط الربط بين مصر والسعودية، واستكمال مشروعات الدلتا الجديدة وغرب المنيا وتوشكي لاستصلاح الأراضي الزراعية.

“السيرة الذاتية”

المهندس صلاح عزت مواليد 16/4/1957 محافظة الشرقية وكان يشغل منصب العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وحاصل على بكالوريوس هندسة شعبة الكهرباء 1980- جامعة الزقازيق فيما حصل على ماجستير قوى كهربائية عام 1986 جامعة القاهرة.

وتدرج المهندس صلاح عزت فى عدة وظائف قيادية منها رئيس منطقة كهرباء الدلتا بتاريخ 9/10/2013، كما تولى رئاسة قطاع الخطوط الهوائية والكابلات بمنطقة القناة عام 2008 ومدير عام شبكات سيناء عام 2003 والاشرف على تنفيذ الشبكة الموحدة بسيناء اعتباراً من عام 1996.

وشارك المهندس صلاح عزت فى عدة مؤتمرات دولية حيث سافر إلى إسبانيا وتحديدا برشلونة لحضور مؤتمر MWC Congress كما سافر إلى السودان لمناقشة كافة الأمور الفنية والتشغيلية والتجارية المتعلقة بخط الربط المصرى السودانــى. وقم بالإشراف على مشروع الربط الدولى مع دولة الأردن عام 1997، الاشراف على تنفيذ مشروع الربط مع دولة السودان الشقيقة.