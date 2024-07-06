تشريعية الشيوخ: أمام الحكومة الجديدة تحدي السيطرة على الغلاء وفجوة الأسعار

قال النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن مجلس النواب أمام مرحلة يوفي خلالها بالاستحقاقات والمواد الدستورية، لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة تم تشكيلها وفقًا للمادة 145 من الدستور، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الرئيس السيسي هي خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

وأضاف هلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الرميحي، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن النواب في انتظار بيان مجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل يوضح خارطة الطريق، وما كلف به رئيس الجمهورية الحكومة الجديدة، متابعًا: «نعلم حجم التحديات التي تواجهها هذه الحكومة، ومدى التحديات التي تواجهها الدولة سواء الأمنية والتحديات التي يواجهها المواطن».

وواصل: «الرئيس السيسي خلال خطابه وجه رسالة للمواطن أنه يعلم مدى المعاناة والتحديات التي يواجهها، ووعد الرئيس المواطن بتوجيه الحكومة بالقضاء أو السيطرة على الغلاء، وبهذا أمام الحكومة مشكلة غير الأمنية على الحدود المصرية، وهي السيطرة على الغلاء والفجوة الكبيرة في الأسعار».