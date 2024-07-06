وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الجزائري.. اعرف التفاصيل

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً اليوم السبت من أحمد عطاف وزير خارجية الجزائر، وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن الوزير عبد العاطي ثمن هذه التهنئة الطيبة، مشددًا على علاقات الأخوة التي تجمع مصر بالجزائر، مؤكداً على ما توليه مصر من أهمية كبيرة لتعزيز علاقات التعاون على مختلف الأصعدة مع الجمهورية الجزائرية الشقيقة، وخاصة فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية ودفع الاستثمارات والتبادل التجاري، فضلاً عن تنامي وتيرة التنسيق بين البلدين إزاء مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد حرص مصر على التواصل الدائم والتنسيق مع الجزائر فيما يتعلق بالقضايا التي تمس مصالح الدولتين مثل الأزمة الليبية وملف الساحل والصحراء.

وأعرب وزير الخارجية والهجرة عن تطلعه للعمل سوياً مع نظيره الجزائري لمواصلة مسيرة تعزيز العلاقات الثنائية وتنفيذ توجيهات قيادتي البلدين في هذا الشأن، والاستفادة من الزخم الحالي في تعزيز المصالح المشتركة بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والجزائري الشقيقين.

ومن جانبه، شدد أحمد عطاف على دعم الجزائر وتضامنها الكامل مع مصر على مختلف المستويات، وتطلعه لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين، والبناء على الأسس الراسخة والتاريخية التي تجمع مصر والجزائر، سواء في الإطار الثنائي أو فيما يخص السعي نحو تعزيز العمل العربي المشترك، بجانب تحقيق الأهداف المشتركة على الساحة الأفريقية.