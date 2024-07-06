يورو 2024.. تشكيل هجومي لمنتخب سويسرا أمام إنجلترا

أعلن مورات ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة إنجلترا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

يواجه منتخب سويسرا، اليوم السبت، إنجلترا على ملعب مركور شبيل أرينا، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل منتخب سويسرا مباراته ضد إنجلترا بتشكيل هجومي، حيث يقود الهجوم، بريل إمبولو وروبن فارجاس ودان ندوي.

كما يتواجد في التشكيل الأساسي للمنتخب السويسري، جرانيت تشاكا، ومانويل أكانجي، ويان سومر حارس إنتر ميلان الإيطالي.

أقصى منتخب سويسرا، حامل اللقب إيطاليا من دور الستة عشر بثنائية دون رد، بعدما تأهل وصيفًا للمجموعة الأولى خلف ألمانيا منتخب البلد المستضيف للبطولة.

بينما تأهل منتخب إنجلترا إلى ربع نهائي يورو 2024، بعدما تخطى سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف في دور الـ16.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب سويسرا لمواجهة إنجلترا في ربع نهائي يورو 2024

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: مانويل أكانجي - فابيان شار - ريكاردو رودريجيز

خط الوسط: جرانيت تشاكا - ريمو فريلير - فابيان ريدر - مايكل أيبشير

وفي الهجوم: دان ندوي - بريل إمبولو - روبن فارجاس.