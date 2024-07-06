محافظ البحيرة تعقد أول اجتماع مع رؤساء المدن لمناقشة آليات العمل

عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم السبت، اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، بحضور الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس، السكرتير العام المساعد.

خلال الاجتماع تم مناقشة خطة الرصف ووجهت رؤساء الوحدات المحلية بوضع نموذج خاص بكل مدينة يعبر عنها فيما يخص استخدام الإنترلوك كما تم مناقشة ملف التعديات على الأراضي الزراعية وإزالة كافة التعديات بالمهد ، وضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة والإهتمام بالحدائق العامه وزيادة المساحات الخضراء و الوقوف على المشاكل التى تواجه ملف التصالح والعمل على حلها و تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات بما يتناسب مع القانون لخدمة المواطنين مع إعطاء الأولوية للملفات التى تتواجد داخل الحيز العمراني.

ووجهت رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تقديم تقرير بموقف المعدات بكل مدينة وتحديد الأعطال الموجودة بها للعمل على رفع كفاءة المعدات وتم مناقشة موقف الخطة الاستثمارية والمعوقات التى تحول دون تنفيذ المشروعات والعمل على حل تلك التحديات.

وأكدت محافظ البحيرة ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بالتواجد الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين للوقوف على المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة جاكلين عازر وصلت إلى مقر ديوان عام محافظة البحيرة برفقة الدكتور حازم جودة نائب المحافظ، يوم الخميس الماضي، لتباشر مهامها كمحافظة جديدة.

وبدأت محافظ البحيرة الجديدة بعقد اجتماعات مع قيادات المحافظة، بما في ذلك اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، لمناقشة القضايا الحيوية واستعراض المشروعات الخدمية والتنموية الرئيسية في المحافظة.

من هي جاكلين عازر محافظ البحيرة الجديد؟

- تولت جاكلين عازر عبدالحليم عازر منصب نائب محافظ الإسكندرية بداية من عام 2019.

- من مواليد 13 مارس 1987 بمدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة.

- حصلت على بكالوريوس الطب والجراحة، من جامعة الإسكندرية عام 2010، وحصلت على درجة الماجستير في طب المجتمع والصحة العامة من جامعة الإسكندرية في عام 2015.

- عملت معيدة في قسم طب المجتمع بكلية الطب في جامعة الإسكندرية من عام 2012 حتى عام 2016.

- حصلت على درجة الدكتوراه في الطب والصحة العامة والطب الاجتماعي والوقائي في عام 2021.

- تولت منصب مساعد مدير مشروع في منظمة الصحة العالمية لمشروع تقييم تغطية التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.

- شاركت أيضًا في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب خلال الفترة من فبراير 2018 حتى فبراير 2019.