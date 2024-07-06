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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شهيد وجرحى إثر استهداف طيران الاحتلال لمواطنين شرق جباليا بقطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سقط شهيد وعدد من الإصابات جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من المواطنين شرق جباليا شمال قطاع غزة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.

في سياق متصل، فتحت طائرة "كواد كابتر" نيرانها على الأهالي في محيط مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة.

وعلى صعيد ذلك، قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن حي الشجاعية تعرض لعدوان إسرائيلي عنيف، حيث قامت بإطلاق القذائف والنيران تجاه المواطنين، كما أن الطائرات الحربية حاصرت عددا من المواطنين النازحين، وأطلقت عليهم النار بشكل مباشر.

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