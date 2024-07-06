جامعة المنيا ضمن أفضل الجامعات المصرية بالتصنيف الهولندي للجامعات

صرح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، بأنه للعام الثاني على التوالي يجرى إدراج الجامعة، ضمن أفضل الجامعات المصرية بتصنيف ليدن الهولندي للجامعات، والذى صنف خمسة عشر جامعة مصرية فقط، كما تقدمت الجامعة هذا العام ١١٣ مركزًا على مستوى جامعات العالم واحتلت المركز ١١٩٨ عالميًا مقارنة بالمركز ١٣١١ الذي حققته العام الماضي، وجاءت بالمرتبة ٣٣ على مستوى الجامعات الإفريقية، مقارنة بالمركز ٣٦ إفريقيا الذي حصلت عليه العام الماضي، واحتلت المرتبة الثانية عشر على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والدولية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن جامعة المنيا، ظهرت في هذا الإصدار ضمن قائمة أفضل التخصصات العلمية ، في أربعة تخصصات، مقارنة بظهورها في تخصصين فقط العام الماضي، فقد احتلت هذا العام المركز التاسع محليًا في العلوم الطبية والحيوية، والمرتبة الحادية عشر في تخصص الرياضيات وعلوم الحاسب، وحققت المرتبة الثالثة عشر في تخصصي الهندسة والفيزياء، وكذا تخصص علوم الحياة والأرض.

أكد الدكتور عصام فرحات، على استمرار الجامعة في تنفيذ رُؤيتها وخُططها، للارتقاء بالبحث العلمي، كأحد أهم أدوات الدولة الوطنية في البناء والتنمية الشاملة، وتوفير البيئة المُلائمة التي تشجع على رفع نسب النشر العلمي للإنتاج الفكري، لعلماء الجامعة وباحثيها، مما ينعكس ذلك على الحفاظ بتواجد جامعة المنيا في مراكز متقدمة في جميع التصنيفات الدولية لأفضل جامعات العالم، مشيدًا بأساتذة الجامعة، والباحثين، وهنأهم على هذا الإنجاز الذي أسهموا به في رفعة جامعتنا.

يُذكر أن تصنيف ليدن « CWTS Leiden » لعام 2024 ينشر تصنيف أفضل 1500 جامعة من بين اكثر من ثلاثين ألف جامعة على مستوى العالم، ويعتمد في تقييمه على الأبحاث المنشورة في صورة مقال علمي أو مرجعي مبوب في قاعدة بيانات Web of Science، التي تصدرها دار النشر Clarivate Analytics الأمريكية، والمنشورة في أعلى 1%، و5%، و10%، و50% من قائمة المجلات العالمية، كما يستخدم هذا التصنيف مجموعة من المؤشرات التي تُوفر إحصاءات على مستوى الجامعات حول التأثير العلمي، والتعاون، والنشر في المجلات العلمية.