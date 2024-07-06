يورو 2024.. بيلينجهام أساسيًا في تشكيل منتخب إنجلترا أمام سويسرا

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سويسرا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة يورو 2024.

يواجه منتخب إنجلترا، اليوم السبت، سويسرا على ملعب مركور شبيل أرينا، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود هاري كين هجوم منتخب إنجلترا أمام سويسرا، ويعاونه بوكايو ساكا وفيل فودين، على أن يستمر كول بالمر وأنتوني جوردون على مقاعد البدلاء.

ويتواجد جود بيلينجهام أساسيًا في تشكيل المنتخب الإنجليزي، بالرغم أن «يويفا» أعلن إيقافه مباراة بسبب سلوكه غير الأخلاقي في مواجهة سلوفاكيا الماضية.

تأهل منتخب إنجلترا إلى ربع نهائي يورو 2024، بعدما تخطى سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف في دور الـ16.

بينما أقصى منتخب سويسرا، حامل اللقب إيطاليا من دور الستة عشر بثنائية دون رد، بعدما تأهل وصيفًا للمجموعة الأولى خلف ألمانيا منتخب البلد المستضيف للبطولة.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب إنجلترا لمواجهة سويسرا في ربع نهائي يورو 2024

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - كونسا - كيران تريبير

خط الوسط: جود بيلينجهام - ديكلان رايس - كوبي ماينو

وفي الهجوم: بوكايو ساكا - هاري كين - فيل فودين.