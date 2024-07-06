محافظ جنوب سيناء يعقد أول اجتماعاته مع رؤساء المدن

عقد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أول اجتماعاته اليوم بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وجميع رؤساء المدن بالمحافظة.

في بداية الاجتماع هنأ محافظ جنوب سيناء الحضور بالعام الهجري الجديد 1446 داعيا الله أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتواجد الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين مؤكدا على أهمية التعامل مع المواطن بصراحة وشفافية ومراعاة البعد الإنساني وتنفيذ القانون.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع ضرورة إعداد خطة وبرنامج زمني للمرور على كافة المدن التسعة خلال أسبوعين للتعرف إلى أرض الواقع على المتطلبات والعوائق وإيجاد الحلول المناسبة لها.

كما قرر عقد اجتماع نصف شهري مقترحا الأربعاء الثانى والأخير من كل شهر للاجتماع برؤساء المدن ومتابعة ما تم تنفيذه من توجيهات وإيجاد حلول عاجلة لمشاكل المواطنين واستكمال أعمال التنمية بالمحافظة.