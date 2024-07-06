الأمن يكشف تفاصيل واقعة مشاجرة داخل أحد المستشفيات بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات واقعة مشاجرة داخل أحد المستشفيات بالجيزة وضبط طرفيها.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بوجود مشاجرة داخل إحدى المستشفيات الخاصة "كائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر".

بالانتقال والفحص جرى التقابل مع طرف أول: (صيدلى حر – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر) مصاب "بخدوش متفرقة بالجسم "، طرف ثان (محامى ممثل قانونى للمستشفى محل البلاغ – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر)، وبسؤال الأول ادعى حضوره للمستشفى محل البلاغ لتوقيع الكشف الطبى على زوجته وعقب دخولها فوجىء بتباطوء الطاقم الطبى ولدى معاتبتهم قاموا بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته المُشار إليها، وبسؤال الطرف الثانى اتهم الطرف الأول بالتعدى على العاملين بالمستشفى بالسب والشتم وبث فيديو "مباشر" على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن التشهير بالمستشفى.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.