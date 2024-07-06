"الطرق الصوفية" تنفي ما تردد بمنع حلقات الذكر في مسجد السيد البدوي بطنطا

نفى المتحدث باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أحمد قنديل، ماتردد فى أحد المواقع حول صدور بقرار بمنع وفض اى حلقات ذكر تقام داخل مسجد سيدى أحمد البدوى، مؤكدا أن هذا الخبر عارٍ تماما من الصحة وأن هناك تنسيقا كاملا بين وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية فى كافة الأمور المتعلقة بين المؤسستين .

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية يتعاون مع وزارة الأوقاف فى هذا الشأن وأن هناك إجراءات وأمور متبعة لإقامة حلقات الذكر سواء داخل المساجد أو فى الساحات، موضحا أن المشيخة العامة للطرق الصوفية تتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الدينية دعما للدولة المصرية .

واختتم بيانه قائلًا: على كافة وسائل الإعلام تحرى الدقة فى نشر الأخبار من منطلق المسئولية وعلينا جميعا تبنى قضية الوعى حيث أنها من أخطر القضايا فى مواجهة التحديات الراهنة.