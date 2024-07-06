طائرة "كواد كابتر" تفتح نيرانها على أهالي حي الشجاعية بقطاع غزة

فتحت طائرة "كواد كابتر" نيرانها على الأهالي في محيط مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

في سياق متصل، قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن حي الشجاعية تعرض لعدوان إسرائيلي عنيف، حيث قامت بإطلاق القذائف والنيران تجاه المواطنين، كما أن الطائرات الحربية حاصرت عددا من المواطنين النازحين، وأطلقت عليهم النار بشكل مباشر.

وأضاف "جبر"، خلال فقرة "جولة المراسلين"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في منطقة جنوب غزة، أطلقت نيرانها باتجاه شارع صلاح الدين وهو الشارع الذي يقع ويمر بجوار حي الشجاعية في مدينة غزة.

وتابع أن المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني، مشيرًا إلى أن حي الزيتون شهد قصفا عنيفا من هذه الآليات الإسرائيلية وخصوصا باتجاه بعض المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا يجمعون بعض الأخشاب والحطب من تلك المنطقة نظرا لعدم توافر مادة الغاز.