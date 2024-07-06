العالم يقرأ.. الروايات الأكثر مبيعًا في الغرب

يحرص موقع "البوابة نيوز" على تقديم لقرائه ومتابعيه، حركة الأدب العالمية، حيث أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قائمة الروايات الأكثر مبيعًا فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لفئة الروايات الخيالية، نستعرضها فى السطور الآتية:

المركز الأول| رواية النساء

جاءت في المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز رواية النساء بقلم كريستين هانا، ففي عام 1965، ترافق طالبة تمريض شقيقها للخدمة أثناء حرب فيتنام وتعود إلى أمريكا المنقسمة.

المركز الثانى| رواية كل ألوان الظلام

جاءت في المرتبة الثانية، رواية كل ألوان الظلام بقلم كريس وايتاكر، وتدور الرواية حول صبي ينقذ ابنة عائلة ثرية وسط سلسلة من حالات الاختفاء في بلدة بولاية ميسوري في عام 1975.

المركز الثالث| رواية الخادمة تراقب

جاءت في المرتبة الثالثة رواية الخادمة تراقب بقلم فريدا ماكفادن، وهو الكتاب الثالث في سلسلة الخادمة، ويدور حول الأخطار التي تتربص بالبشر في حي هادئ.

المركز الرابع| رواية أغنية البجعة

جاءت في المرتبة الرابعة، رواية أغنية البجعة، بقلم إلين هيلدربراند، وتدور حول شعور سكان نانتوكيت بالقلق عندما تشتعل النيران في منزل تم بيعه مؤخرًا بسعر باهظ، ويختفي شخص ما.

المركز الخامس| رواية عاملة المنزل

جاءت في المرتبة الخامسة والأخيرة، رواية عاملة المنزل بقلم فريدا ماكفادن، وتظهر المشاكل، عندما تبحث المرأة عن بداية جديدة من خلال وظيفة في منزل عائلة وينشستر.