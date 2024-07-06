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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مسيرات حزب الله ترد على اعتداءات الاحتلال في "بيت هلل"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن حزب الله اللبناني، أعلن عن تنفيذ عملية من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية صباح اليوم، حيث أعلن الحزب أن سرب من المسيرات الهجومية استهدف مواقع المدفعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتحديدًا للفرقة 91،  في قاعدة بيت هلل.

وأضاف "سنجاب"، خلال فقرة "جولة المراسلين"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المسيرات أصابت أهدافها بدقة وذلك ردًا على الاعتداءات التي نفذتها تلك المدفعية باتجاه المواقع والبلدات اللبنانية المتواجدة مع إسرائيل خلال الساعات الماضية.

ونوه، أن هذه العملية هي نوعية بالنسبة لحزب الله، حيث استخدم فيها المسيرات، والتي لا تستخدم إلا في العمليات الكبرى التي تنفذ من الجنوب اللبناني باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية وذلك ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية.

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