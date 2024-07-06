بايدن: أنا لا أقود الحملة الانتخابية فحسب بل أدير العالم

منع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشكل قاطع إجراء اختبار إدراكي أو الخضوع لفحص طبي مستقل، لتحديد ما إذا كان يعاني من أي حالات عصبية، لكنه أصر على أنه يمتلك الطاقة والقدرة على الترشح للرئاسة وهزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب، حسب ماورد بفضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وتجنب "بايدن" في مقابلة مع شبكة "ABC Newes"، الأخطاء اللفظية والجمل غير المكتملة التي ميزت أداءه الكارثي في ​​المناظرة مع ترامب الأسبوع الماضي، وكانت إجاباته عبارة عن مزيج من الهجوم والدفاع والإنكار.

وقال "بايدن" عندما سُئِل عن إجراء اختبار إدراكي: "أخضع لاختبار إدراكي كل يوم، كل ما أفعله هو القيام بحملة انتخابية، أنا لا أقود الحملة فحسب، بل أدير العالم".

وقال إن "الرب القدير" وحده قادر على إقناع بايدن بضرورة الانسحاب من السباق، ولا أصدق العديد من استطلاعات الرأي التي تشير إلى أنني سأتخلف عن الرئيس السابق ترامب، وأصر على أنه قادر على الفوز في نوفمبر.

وأضاف: "كل خبراء استطلاعات الرأي الذين تحدثت إليهم قالوا لي إن الأمر محسوم، لا يزال هناك الكثير من الوقت المتبقي في هذه الحملة".