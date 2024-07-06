جسر الحوار بين المعارضة والحكومة.. ضياء رشوان المرشح الأبرز لـ «الأعلى للإعلام»

ترددت أنباء عن تولي الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي بذل جهودًا في إقناع المعارضة للمشاركة في الحوار الوطني وتوفيق الرؤى بينها والحكومة.



وفي السطور الآتية تستعرض "البوابة نيوز" أبرز محطات في حياة ضياء رشوان.



نشأته



ولد في عام 1960، حصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1981 وماجستير في التاريخ السياسي من جامعة السوربون في باريس في 1985 وباحث وخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية منذ 1981.



مناصب شغلها



عُين "رشوان" نائبًا لمدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عام 2009، ثم مديرًا له في سبتمبر 2011.

تولى منصب نقيب الصحفيين لثلاث دورات، وله تاريخ سياسي والعمل البحثي ممتد منذ عقود، وله دور بارز في الحوار الوطني حيث يشغل منصب المنسق العام له.

يعد رشوان باحثًا وخبيرًا بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية منذ 1981، وباحثًا زائرًا بالعديد من المعاهد الأكاديمية في اليابان وفرنسا خلال التسعينيات.

معارضته لنظام مبارك

لضياء رشوان باع وتاريخ من العمل السياسي، الذي بدأه في فترة الثمانينيات حيث صُنف معارضًا خلال فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك وكان دائم النقد لممارسات الحزب الوطني.

موقفه من الجماعة الإخوانية

له دور بارز في معارضة جماعة الإخوان ونظامهم وأساليبهم خاصة وأنه كان باحثًا متخصصًا في شئون الجماعات الإسلامية.

تتوالى مناصب "رشوان" نظرًا لكفاءته

- عام 2013 نجح في انتخابات نقابة الصحفيين ليتولى منصب النقيب.

- عام 2014 تم اختياره عضوًا بلجنة الخمسين التي وضعت دستور مصر.

- عام 2017 اختير عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة التي تدير وتشرف على الصحف القومية، كما عين رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية في نفس العام.

- يوليو 2017 عُين عضوًا بالمجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي يضم ثلاثين عضوًا من المسئولين والشخصيات العامة، ويرأسه رئيس الجمهورية.

- عام 2019 فاز بمنصب نقيب الصحفيين للمرة الثانية.

- عام 2021 فاز بمنصب نقيب الصحفيين بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين للمرة الثالثة في تاريخه.

- تم اختياره منسقًا عامًا للحوار الوطني، ونجح في إقناع قوى المعارضة في المشاركة وتوفيق الرؤى بين طرفي الحوار.