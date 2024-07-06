ترتيبات بين الكهرباء والبترول لحل أزمة تخفيف الأحمال.. واجتماع لتقليل نسبة الفقد

أكدت وزارة الكهرباء والطاقه المتجدده أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإهتمام الكامل بتحسين جودة التغذية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وحسم شكاوى المواطنين من خلال المنظومة المتكاملة الموجودة بالوزارة وخفض نسبة الفقد ووجه بحل مشكلة الكهرباء في أسرع وقت، وأن هناك ترتيبات كبيرة بين وزارة الكهرباء والبترول لحل أزمة الكهرباء وتخفيف الآحمال في أسرع وقت.

وكان قد اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقه المتجدده ونائبته المهندسه صباح مشالي مع رئيس الوزراء منذ تولي الحقيبه الوزاريه وجرى التأكد علي استكمال ما بناه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق والعاملين في القطاع، مؤكدا أنه سيجرى التركيز على الاعتماد على الطاقة الجديدة وتحقيق قيمة مضافة ونوفر منها طاقة مستقرة للشبكات، مع مراجعة تكاليف التوزيع والإنتاج، ومراقبة شبكات التوزيع بالوسائل الحديثة.

“ حل أزمه تخفيف الآحمال قبل نهايه الشهر”

وأشار عصمت أن تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى لانه الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وأنه جارٍ التنسيق مع كافة الجهات المعنية لحل مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربائية وفقاً لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة وذلك من خلال توفير خدمات الكهرباء ذات جودة عالية وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تؤثر في الخدمات المقدمة للمواطنين ، وأنه سيجرى مراجعة تكاليف التوزيع والإنتاج ومراقبة شبكات التوزيع بالوسائل الحديثة لضمان تقديم الخدمات باعلى جودة وفقا للمعايير العالمية ،وأكد أنه قبل نهاية الشهر الجاري سيجرى عرض حل متكامل بشأن موقف الكهرباء ، موضحا انه خلال نهاية يوليو سيجرى حل أزمة الكهرباء نهائيا وفق توجيهات من رئيس الوزراء واستكمل نعمل على تقليل الفاقد من الكهرباء خلال الفترة المقبلة، وهناك خطة للتعامل مع المخالفات ، وهناك خطط كثيرة وقوانين لوضع حد لأعمال التوصيلات الكهربائية الغير قانونية

“ اجتماع رؤساء شركات التوزيع الأسبوع الجاري لمتابعه سير العمل وتقليل نسبه الفقد”

وفي ذات السياق أوضحت المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء أن من اولويات الحكومه منذ الاجتماع الاول مع رئيس الوزراء ايجاد حل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية وهناك توجيهات حكومية بتحسين جودة وأداء شركات الكهرباء "الانتاج والنقل والتوزيع " وتحسين الخدمة للمستهلكين ورفع الجودة والعمل على حل جميع الشكاوى الواردة إلى القطاع وجميع مشاكل المواطنين، وأن مواجهة سرقات التيار الكهربائي أمر لا تهاون فيه للحفاظ على مستحقات الدولة والحفاظ أيضا على ما تم تطويره بالشبكة القومية للكهرباء.

وأوضحت مشالي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه سوف يجرى عقد اجتماع مع رؤساء شركات التوزيع التسع الاسبوع الجاري ومتابعه سير العمل وعمل جولات مفاجئة لشركات التوزيع لمتابعه تنفيذ مهام الشركات وتركيب العدادات الذكيه للقضاء علي سرقات التيار فى جميع مهمات الشبكة بالإضافة إلى الاعتماد عليها فى محاسبة المشترك والعمل علي الانتهاء من الممارسات لحل ازمه الكهرباء وتخفيف الأحمال وتقليل نسبه الفقد وزياده التحصيل حيث أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في انخفاض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية الناتج عن سرقات التيار .

وعلمت "البوابة نيوز"، أنه يجرى عقد اجتماع الأسبوع الجاري لرؤساء شركات التوزيع التسع مع وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت ونائب الوزير المهندسه صباح مشالي والمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركه القابضه للكهرباء لوضع تصور لتقليل نسب الفقد وسيجرى تكليف رؤساء الشركات بوضع حلول للحد من السرقات التي تهدر مئات الملايين من الجنيهات .