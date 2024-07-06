كوبا أمريكا 2024.. موعد مباراة البرازيل ضد أوروجواي في ربع النهائي

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة البرازيل ضد أوروجواي، التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

تقام بطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

يواجه منتخب البرازيل، أوروجواي فجر غدًا الأحد على ملعب أليجانت ستاديوم، في قمة مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024.

تأهل منتخب البرازيل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، بعدما احتل وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، خلف كولومبيا المتصدر بـ7 نقاط.

أما منتخب أوروجواي تصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، حيث يعد المنتخب الثالث الذي يتأهل لدور الثمانية بالعلامة الكاملة رفقة الأرجنتين وفنزويلا.

وسقط المنتخب البرازيلي في فخ التعادل السلبي أمام كوستاريكا في الجولة الأولى، قبل أن يكتسح باراجواي برباعية مقابل هدف، ليختتم دور المجموعات بالتعادل الإيجابي أمام كولومبيا بنتيجة 1-1.

بينما بدأ المنتخب الأوروجوياني دور المجموعات بفوز على بنما بثلاثية مقابل هدف، قبل أن يقهر بوليفيا بخماسية نظيفة، ويفوز على الولايات المتحدة الأمريكية بهدف للا شئ.

موعد مباراة البرازيل ضد أوروجواي

وتقرر أن يكون موعد مباراة البرازيل ضد أوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، غدًا الأحد، لتنطلق في الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.