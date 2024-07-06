شاهد.. تقريرًا يعرض المساعدات الإنسانية المصرية للسودان منذ بدء الأزمة

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا عن المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان، حيث سلط التقرير الضوء على جهود الحكومة المصرية لإنقاذ الشعب السوداني الشقيق.

جاء في التقرير، "بحرًا وجوًا لم تتوانى مصر لحظةً واحدة عن مساعدة السودان في الأزمة الإنسانية التي شهدها جراء الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع، فمنذ اللحظة الأولى من الأزمة، وجهت مصر قوافل برية وأقامت جسورًا جوية وبحرية لنقل آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوداني الذي يعاني من ويلات الاقتتال الداخلي منذ عام".

وأضاف، التحرك المصري لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوداني بدأ منذ اليوم الأول من الأزمة حيث أقامت مصر مركزًا للإغاثة الإنسانية على الحدود مع السودان عبر منفذ "أرقين" البري لتقديم كافة أوجه الدعم للشعب سواءً عبر إدخال مساعدات إنسانية أو تقديم خدمات الإغاثة للفارين من الصراع.

كما أرسلت مصر عدة سفن بحرية للسودان على متنية آلاف الأطنان من المساعدات فيما وصلت المساعدات المصرية للسودان عبر الجو أيضًا وذلك عبر جسر جوي أمر به الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعمل مصر على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر الأراضي المصرية.

وتابع، كانت مصر ضمن الدول التي تعمل على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية، كما أن مصر كانت قبلة العالم والضمير الإنساني في إيصال مساعداتها الإنسانية للشعب السوداني.