بعد السرية التامة.. الصور الأولى لزفاف ناصيف زيتون ودانييلا رحمة

شارك الفنان السوري ناصيف زيتون صور زفافه على الفنانة دانييلا رحمة بعد مرور خمسة أيام على إقامته، حيث حرص على السرية التامة خلال الحفل الذي حضره المقربون بعيدا عن أعين السوشيال ميديا والإعلام مطلع شهر يوليو الجاري.

وشارك ناصيف جمهوره مجموعة من الصور الرومانسية من زفافه عبر حسابه على تطبيق "انستجرام" وكتب تعليقا عليهم السيد والسيدة زيتون 1-7-24".



وفرض العروسان على الحفل الذي أقيم يوم الإثنين الماضي غياب وسائل الإعلام بشكل كامل، بالإضافة إلى منع التصوير، إذ تم وضع جميع هواتف المدعوين داخل خزائن مخصصة لمنع استخدام الكاميرات.