عماد حسين: المواطن يريد أن يرى انتعاشة في المجال الاقتصادي والسياسي

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن القوى الوطنية لأمانة الحوار الوطني شاركت بفعالية أو أكثر إلا ما ندر، لافتًا إلى أن المواطن البسيط ما يشغله هو أن يرى نتائج مجسدة ومطبقة على الأرض ومنعكسة في مناحي الحياة.

وأضاف حسين، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الحوار الوطني يحظى بدعم كبير جدًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتحدث عنه بإيجابية طوال الوقت، كما أن غالبية مؤسسات الدولة ترعاه وتقدم له كل أنواع الدعم.

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المواطن يريد أن يرى انتعاشة في المجال الاقتصادي والسياسي، مشيرًا إلى أنه جرى استحداث تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هناك عددًا كبيرًا من السياسيين والقوى السياسية منتظرة الترجمة الفعلية الكاملة لتوصيات للحوار الوطنى، خاصة تلك التى صدرت بالفعل خلال الفترات الماضية.