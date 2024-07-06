المركز المسيحي الإسلامي يُنظم ورشة للكتابة الصحفية

نظم المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة اليوم بالتعاون مع مركز جسور الثقافي التابعان للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ورشة عمل حول "الكتابة الصحفية"، بحضور المطران الدكتور منير حنا، مدير المركز المسيحي الإسلامي ورئيس الأساقفة الشرفي، بمقر المركز المسيحي الإسلامي بالزمالك.

هدفت الورشة إلى تعليم المشاركين بأساسيات الكتابة الصحفية السليمة، حيث قدم الصحفي محمد الأحمدي، مسئول الملف القبطي في احدى الصحف اليومية، شرحًا وافيًا لهذه الأساسيات من خلال ثلاث نقاط رئيسية، وتتلخص في كيفية أن تكون صحفيًا ناجحًا، وآلية العمل داخل صالات التحرير، بالإضافة إلى التدريب العملي على كتابة الخبر الصحفي والبيانات.

أثنى المشاركون في الورشة على الفائدة التي حققوها من خلالها، حيث شهدت الورشة مشاركة واسعة من المهتمين بتطوير مهاراتهم في الكتابة الصحفية، مؤكدين أنها ساعدتهم على فهم أساسيات الكتابة الصحفية بشكل أفضل، واكتساب مهارات جديدة في كتابة الأخبار الصحفية وكتابة البيانات.

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