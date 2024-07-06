اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال بمدينة نابلس

أفادت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، أن قوة من الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وبلدة بيتا من المنطقة الغربية، واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت "السلامين"، اليوم السبت، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين" المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاقتحامات والاعتقالات العشوائية وانتهاكات قوات الاحتلال مستمرة في الضفة الغربية، وتحديدًا في مدينة نابلس وبلدة بيتا، حيث استشهد فلسطيني في بلدة بيت عور، وهناك استشهاد فلسطيني آخر في مخيم نور شمس كان قد أصيب بعيار ناري من قِبل الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو أسبوع على إثر اقتحام الاحتلال لمدينة طولكرم ومخيم نور شمس.

وأوضحت، أن ما حدث في بيت عور، أنه تمت إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين كان الاحتلال أغرقهم بوابل من الرصاص الحي، مشيرة إلى أن ما ذكره الاحتلال في بيانه أن هؤلاء الفلسطينيين كانوا قد ألقوا عبوات حارقة على الطريق وهي متاخمة بيت عور للطرق الاستيطانية من الداخل المحتل، حيث رد الشباب بإلقائهم العبوات الحارقة على مركبات المستوطنين وجيش الاحتلال بوابل من الرصاص الحي.

وأكدت، أنه كان بمقدور جيش الاحتلال اعتقال هؤلاء الشبان الفلسطينيين إلى أن الاحتلال فضّل إطلاق الرصاص الحي تجاه الشبان ليرتقي شهيد ويصاب عدد آخر.