لتهنئته بمهام منصبه الجديد.. محافظ الشرقية يستقبل المحافظ السابق بمكتبه

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم بمكتبه بالديوان العام، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السابق، وذلك لعقد جلسة مشتركة معه للتعرف على أهم الملفات والمشروعات القائمة بالمحافظة والوقوف على المطالب الضرورية للمواطنين واحتياجات المحافظة.

بدأ اللقاء بترحيب محافظ الشرقية بالمحافظ السابق مؤكداً أن الدولة المصرية تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصبحت تعمل وفق منظومة مؤسسية تتكامل فيها وتترابط كافة المؤسسات والأفراد لإعلاء المصلحة العليا للدولة وتحقيق آمال وطموحات أبناء المحافظة.

أعرب محافظ الشرقية السابق عن خالص تمنياته لمحافظ الشرقية بالتوفيق والسداد في أداء عمله والنهوض بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.

حضر الاستقبال الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبا المحافظ ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة.