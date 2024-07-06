محافظ القليوبية لرؤساء الوحدات المحلية: مكتبي ومكاتبكم في الشارع

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم، أولى اجتماعاته مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وشدد محافظ القليوبية خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع الحكومة الجديدة، بالتواجد الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين، مؤكداً على أهمية التعامل مع المواطن بصراحة وشفافية، دون أي تجاوزات، ومراعاة البعد الإنساني والقانوني في أي إجراء يتم اتخاذه.

تناول الاجتماع مناقشة ملف التعديات على الأراضي الزراعية، ,شدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وإزالة المخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والحاسمة، مع عرض تقرير يومي بمعدلات الإنجاز في هذا الملف الهام.

وأضاف "عطية"، أن ملفات النظافة ومخالفات البناء ومواجهة الإشغالات تأتي على رأس أولويات العمل في المرحلة الحالية، مؤكداً أنه لا تهاون فى إسترداد كل شبر من الأراضي أملاك الدولة المتعدى عليها ومنع مخالفات البناء.

ووجه بسرعة إعداد وعرض الملفات الخاصة بالمشروعات الجارية بكل جهة والمعوقات التي تواجه أي منها حال تواجد أي معوقات خاصه المتعلقة بالبنية التحتية والاهتمام بالملفات الخاصة بتنفيذ قرارات أجهزة الدولة بشأن تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والنظافة والالتزام بمواعيد غلق المحال وترشيد إستهلاك الكهرباء والتصدي للِاشغالات والتعديات، مؤكدًا حرصه على بذل كافة الجهود الممكنة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم.

في نهاية الاجتماع، أكد محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني المستمر، والتواصل مع المواطنين، والاستماع إليهم، وتلبية مطالبهم، قائلا "مكتبي في الشارع ومكاتب حضراتكم أيضا".

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والسادة رؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية وعددٍ من القيادات التنفيذية بالمحافظة.