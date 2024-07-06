بطريرك السريان الكاثوليك يحتفل بقداس المناولة الأولى لـ 74 طفلاً في أستراليا

احتفل البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي ظهر اليوم، بالقداس الإلهي لإرسالية العائلة المقدسة السريانية الكاثوليكية في سيدني – أستراليا، وخلاله منح المناولة الأولى لأربعة وسبعين طفلاً وطفلةً من أطفال الإرسالية.

عاونه مار باسيليوس جرجس القس موسى الزائر الرسولي في أستراليا ونيوزيلندا، ومار برنابا يوسف حبش مطران أبرشية سيّدة النجاة في الولايات المتّحدة الأميركية، ومار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد وأمين سرّ السينودس المقدس، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب يوحنّا إينا كاهن إرسالية العائلة المقدسة في سيدني، والأب ماجد آل حنّا الكاهن المساعد في إرسالية سيدني، بحضور الأب الراهب سيبستيان قليموس.

وخدم القداس الأطفال المتناولون الجدد الذين درّبَتْهم اللجنة المشرفة، فجاءت خدمتهم ملائكية الطابع. كما خدم القداس شمامسة الإرسالية، وأعضاء الجوق، بحضور ومشاركة المئات من المؤمنين الذين اكتظّت بهم الكنيسة وساحاتها، وفي مقدّمتهم أهل الأطفال المتناولون الجدد وذووهم، وحضروا لنيل بركة غبطته والمشاركة في هذه المناسبة الروحية المميَّزة.

وأعرب البطريرك عن فرحه الكبير واعتزازه بترؤُّس هذا الاحتفال الروحي ومنح سرّ القربان المقدس، جسد الرب يسوع ودمه، إلى أربعة وسبعين طفلاً وطفلةً من أعضاء هذه الإرسالية المباركة في سيدني، والتي تنمو وتزداد ببركة الرب، مقدّماً التهنئة الأبوية للمتناولين الجدد وأهلهم وذويهم، وأشار إلى صلاته من أجلهم، كي يباركهم الرب، ويجعلهم تلاميذ حقيقيين لهم، يتبعونه في مسيرتهم على هذه الأرض، مهما عظمت التحدّيات، وهكذا يشعّون بنوره في كلّ ما يقولون ويعملون.

وألقى الأب يوحنّا إينا كلمة روحية قدّم خلالها الشكر للبطريرك على ترؤّسه الاحتفال الروحي، وهي نعمة وبركة عظيمة ستبقى محفورة في قلوب الأطفال المتناولين وذويهم مدى الأيّام، داعياً لغبطته بالصحّة والعافية والعمر المديد، شاكراً الآباء الكهنة، واللجنة التي أشرفت على إعداد المتناولين الجدد وتدريبهم لهذه المناسبة، والأهل.

كما وجّه الأطفال بأهمّية تناوُل جسد المسيح ودمه، علامةً على الإتّحاد الكلّي بالرب يسوع والثبات فيه، وعربوناً للحياة الأبدية، لافتاً إلى أنّ سرّ القربان المقدس هو دعوة للمتناولين إلى عيش الالتزام الكامل بالإيمان يسوع والتمسّك بالكنيسة.

خلال القداس، أدّى المتناولون الجدد صلوات الإقرار بالإيمان بالرب يسوع والاستعداد لتناوُل جسده ودمه الأقدسين، متعهّدين بمحبّة الرب والعيش بحسب تعاليمه ووصاياه.

ثمّ قام البطريرك بمناولة الأطفال جسدَ يسوع ودمَه، في جوّ من الخشوع والفرح الروحي.

وبعد البركة الختامية، خرج بموكب حبري مهيب إلى الساحة الخارجية للكنيسة، حيث قطع قالب الحلوى، يحيط به الأساقفة والكهنة والمتناولون الجدد وأهلهم، وسط التصفيق والتهليل وزغاريد النساء، في جوّ من الفرح الروحي.