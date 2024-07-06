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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير التموين: الاستعانة بالكوادر الشبابية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
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قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، إن الهدف الأساسي للوزارة هو تقديم الدعم للمواطن، وذلك من خلال تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بالتنسيق مع آلية الحوار الوطني في ملف الدعم لخدمة المواطنين.

وأضاف الدكتور فاروق، خلال تصريحاته لفضائية “اكسترا نيوز”، نحاول العمل بكل جد لضبط الأسعار بطرق مبتكرة سيشعر بمردودها المواطن في السوق المصري، كما أننا تنسيق كامل مع كافة الجهات والوزارات للمساعدة في ملف الدعم الموضوع على طاولة وزارة التموين الآن، ويعد من أولويات عمل الوزارة، وحتى يصل الدعم لمستحقيه.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية،  كل هذه الجهود نقوم بها بناء على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضبط الأسعار وتوفير كل الخدمات المستحقة للمواطنين، كما وجه الرئيس السيسي بضرورة الاعتماد على الكوادر الشبابية في مسيرة العمل بالوزارة لما يمتلكه الشباب من أفكار ورؤية مختلفة.

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