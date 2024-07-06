تصدى لتصاريح مزاولة المهنة.. طارق سعدة مرشح محتمل لتولي "الوطنية للإعلام"

ترددت أنباء كثيرة عن تولي الدكتور طارق سعدة رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام، خلفًا لحسين زين.

وتستعرض البوابة نيوز أبرز المعلومات عن الدكتور طارق سعدة.

من مواليد ١٩٧١، شغل منصب وكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، ثم في ٢٠١٩ تم تكليفه من قبل مجلس النقابة بالقيام بأعمال نقيب الإعلاميين على خلفية تقديم الإعلامي حمدى الكنيسى استقالته من المنصب، ثم تولي منصب نقيب الإعلاميين.

سبق له العمل بالتليفزيون المصري، حيث قدم برنامجا رياضيا على قناة النيل للرياضة.

تصدى "سعدة" لتصاريح مزاولة المهنة ومواجهة الإشكاليات حولها التي تواجه أعضاء النقابة، وحرص على تنظيم القيد والعضوية بالنقابة.

وفي عام ٢٠٢٠ جاء اسم سعدة ضمن مَن أصدر لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بالتعيين بمجلس الشيوخ.