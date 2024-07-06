4 فوائد مهمة لصحة الجسم عند ركوب الدراجة الهوائية لمدة 10 دقائق يوميا

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بكثرة يعد أمرا صعبا في أكثر الأوقات ، أما التمارين البسيطة تؤثر بشكل كبير على صحتنا ولياقتنا البدنية، مثل ركوب الدراجات، حيث تعمل حركة تبديل العجلة الإيقاعية على تنشيط أكثر من عضلة ، مثل العضلة الرباعية الرؤوس وأوتار الركبة والساقين، بينما توفر تمرين نشط للقلب والأوعية الدموية، حيث يرفع هذا النشاط الهوائي معدل ضربات القلب، مما يزيد من تدفق الدم وتوصيل الأكسجين في جميع أنحاءالجسم، وفقا لموقع"Onlymyhealth".

فيما يلى .. فوائد مهمة لصحة الجسم عند ركوب الدراجة لمدة 10 دقائق يوميا :

- مفيدة لصحة القلب

عندما تقود الدراجة ينشط حركة الدم ويعمل علي تقوية عضلة القلب وتحسين الدورة الدموية لصحة القلب والأوعية الدموية وكل ذلك يساهم في تعزيز الصحة العامة ويساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتعمل التمارين الهوائية المنتظمة على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، مما يقوي صحة الجهاز القلبي الوعائي.

-ويعمل علي انقاص الوزن ويحسن كفاءة استخدام الأكسجين ويعزز وظيفة الميتوكوندريا في العضلات، مما يهيئ لأداء المهام اليومية بكفاءة و إجهاد أقل ، ركوب الدراجة باستمرار وبصورة منتظمة ، يعمل علي حرق السعرات الحرارية، والحفاظ على وزن صحي بدون مشاكل صحية مرتبطة بالسمنة.

- ركوب الدراجات يقوي العضلات

بالإضافة إلى صحة القلب والأوعية الدموية، تساهم ركوب الدراجات في تقوية العضلات، في حين تعمل الدواسة بشكل أساسي على تشغيل عضلات الجزء السفلي من الجسم، مثل العضلة الرباعية الرؤوس وأوتار الركبة والأرداف، إلا أنها توفر تمرين جيد لعضلات الجزء العلوي من الجسم، حيث تعمل الحركة المتكررة لركوب الدراجات على بناء القوة والقدرة على التحمل في الساقين.

- إذا كانت لديك مشاكل في وضعية الجسم، فحاول ركوب الدراجة.

- ركوب الدراجة يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

إن التأثيرات التراكمية لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وزيادة القدرة على التحمل، وتقوية العضلات من خلال ركوب الدراجات يمكن أن تساهم في طول العمر وتحسين الصحة العامة بشكل عام .

وتشير الأبحاث إلى أن النشاط البدني المنتظم، حتى في فترات بسيطة يرتبط بتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وزيادة متوسط العمر المتوقع، وقد ارتبط ركوب الدراجات المنتظم بانخفاض معدل الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان.

- ركوب الدراجات يفرز هرمونات السعادة

إن النشاط البدني عموما ، بما في ذلك ركوب الدراجات، يفرز الإندورفين الذي يسمى بهرمون "الشعور بالسعادة" والتي تعزز الحالة المزاجية الإيجابية وتقلل من مستويات التوتر، كما أن ركوب الدراجات في الهواء الطلق مع التعرض لأشعة الشمس التي يمكن أن تعزز إنتاج فيتامين د وتحسن الحالة المزاجية والرفاهية العقلية.