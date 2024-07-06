رئيس وزراء بريطانيا الجديد: عملية تغيير البلاد بدأت بالفعل

قال كير ستارمر عقب إعلان قصر باكنجهام البريطانى تعيينه رسميًا رئيسا للوزراء فى بريطانيا، إن التغيير يتطلب وقتا لكن عملية التغيير قد بدأت بالفعل، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

وتعهد رئيس وزراء بريطانيا الجديد، كير ستارمر، بالعمل على تحقيق تغيير إيجابى فى البلاد "على الفور"، معربا عن شكره لسلفه ريشي سوناك، مشيدا بـ "الإنجازات" التي حققها خلال فترة توليه مقاليد السلطة.

وقال ستارمر فى أول خطاب يدلي به بعد توليه رسميا رئاسة الوزراء "الآن صوتت بلادنا بشكل حاسم لصالح التغيير.. إننا بحاجة إلى المضي قدما.. الافتقار إلى الثقة لا يمكن تجاوزه إلا بالأفعال وسنبدأ العمل على ذلك من اليوم".

وأكد أن حكومته ستعمل على خدمة الجميع سواء من صوت لصالح حزب العمال أم لا، قائلا "الوطن أولا والحزب يأتي ثانيا".

وتعهد ستارمر بأن حزبه سيعيد بناء بريطانيا وسيعمل على إعادة نظام الخدمة الصحية الوطنية إلى سابق عهده، وخفض فواتير الطاقة وتأمين حدود البلاد.

وفى وقت سابق، أعلن قصر باكنجهام تعيين كير ستارمر رسميًا رئيسا للوزراء فى بريطانيا، وذلك عقب تحقيق حزب العمال فوزا ساحقا فى الانتخابات التشريعية البريطانية التى جرت أمس الخميس، لينهى بذلك 14 عاما من حكم المحافظين.

وقال القصر الملكى البريطانى - في بيان - إن الملك تشارلز الثالث استقبل اليوم السير كير ستارمر وطلب منه تشكيل إدارة جديدة، وقبل ستارمر تعيينه رئيسًا للوزراء، وفقا لما أوردته صحيفة " الجارديان" البريطانية.

وفى وقت سابق، أعلن قصر باكنجهام " القصر الملكى فى بريطانيا"، اليوم الجمعة، أن ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، قبل استقالة ريشى سوناك، من منصبه رئيسا للوزراء.

وأوضح بيان للقصر - نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن سوناك اجتمع اليوم بالملك وقدم استقالته من منصبه بشكل رسمي، وأن الملك قبل الاستقالة.

وسيتمتع حزب العمال البريطانى بالأغلبية المطلقة في البرلمان البريطاني المقبل، بعدما ضمن أكثر من 340 مقعدا - أي أكثر من المقاعد الضرورية للحصول على الغالبية المطلقة في مجلس العموم والبالغ عددها 326 مقعدا - وبات بذلك مؤهلا لتشكيل الحكومة البريطانية المقبلة بمفرده.