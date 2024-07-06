ماجد المهندس يفتتح حفلات "جولة المملكة".. صور

افتتح النجم ماجد المهندس أولى السهرات الغنائية ضمن سلسلة حفلات "جولة المملكة" لهذا الموسم التي تقام برعاية الهيئة العامة للترفيه وبالتعاون مع "برنامج جودة الحياة"، وذلك من تنظيم وإشراف "مجموعة روتانا للموسيقى".

وامتلأ مسرح "محمد عبده أرينا روح الحياة" موقع الحفل بحضور جماهيري مكتمل العدد حيث تفاعل الجمهور غناء وتصفيقا مع روائع الماجد التي اختارها للحفل بمصاحبة الفرقة الموسيقية الضخمة بقيادة المايسترو السعودي مدحت خميس.

واستذكر المهندس أمام الجمهور صديقه "فنان العرب" محمد عبده، قائلا: "وأنا أغني اليوم ضمن حفلات "جولة المملكة" أتذكر فنان العرب الذي شاركني هذه الجولة العام الماضي، والله يشفيه ويعيده لنا بالسلامة" وفاجأ الجمهور بأن قدم لهم بصوته أغنية "بنت النور" تكريما لصاحبها المطرب محمد عبده.

ويعد هذا الحفل هو الأول لماجد المهندس الذي قدم خلاله أغاني ألبومه الجديد اذ افتتح الحفل بأغنية "البضاعة" عنوان الألبوم.