نادي مودرن سبورت يعلن عن قرار تاريخي يخص اللاعب أحمد رفعت| ما هو

أعلن الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، عن قرار من مجلس إدارة النادي بعد وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، بعد توقف القلب على خلفية الأزمة الصحية التي تعرض لها عقب سقوطه في مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري في شهر مارس الماضي.

وقال وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت إن عقد أحمد رفعت مع نادي مودرن سبورت يمتد 4 مواسم وسيتم تسليم راتبه السنوي كاملاً لأسرته كل عام.

مودرن سبورت يعلن وفاة أحمد رفعت

أعلن نادي مودرن سبورت، اليوم السبت، وفاة لاعبه أحمد رفعت بعد تدهور حاد في حالته الصحية عن عمر 31 عاما.

وقال النادي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: أن الحالة الصحية للاعب تدهورت بشدة وعلى إثرها تم نقله إلى المستشفى ليتوفاه الله.

كان رفعت قد تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء مباراة لفريقه أمام الاتحاد السكندري، في مارس الماضي، تم نقله على إثرها على الفور إلى المستشفى، وظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية.

وتقرر مغادرته للمستشفى في أبريل الماضي، بعد استقرار حالته الطبية، ليظل تحت الملاحظة لكن في منزله.

وكان اللاعب ظهر مؤخرا في تدريبات الفريق وبالتحديد يوم 24 يونيو الماضي لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الجونة، في الجولة الـ28 من الدوري المصري.

مشوار أحمد رفعت في كرة القدم

ولعب أحمد رفعت لأندية إنبي والزمالك والاتحاد السكندري والمصري، كما لعب خمس مباريات دولية مع المنتخب مصر تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش.