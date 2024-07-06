الأمن يكشف تفاصيل فيديو معلمة الغش الجماعي بالمنصورة

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية من مقطع فيديو يتضمن محاولة إحدى السيدات تلقين الطلبة بإحدى لجان إمتحانات الثانوية العامة بمدينة المنصورة بالدقهلية من خلال النداء عليهم خلف مبنى المدرسة.

وتبين أن الواقعة حدثت بتاريخ اليوم السبت 6 يوليو الجارى خلال آداء طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الكيمياء بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبة الواقعة فى حينه، وتبين أنها تعمل معلمة بإحدى المدارس الخاصة، وأن شقيقتها الصغرى تؤدى الإمتحان ضمن الطلاب بذات اللجنة.

واعترفت بحصولها على أسئلة الامتحان والأجوبة بعد مرور ساعتين من بدء الامتحان من خلال إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.