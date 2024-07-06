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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الدفاع المدني: قوات الاحتلال تواصل قصف واستهداف المنازل المأهولة بقطاع غزة

غزة
غزة
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أكد المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل أنه مع تزايد العمليات البرية لقوات الاحتلال وعمليات الاجتياح دائما هناك استهدافا للأرواح والأبرياء.

وقال بصل - "إن الواقع في قطاع غزة صعب جدا ومأساوي، حيث لا يزال القصف حتى هذه اللحظة مستمر في غزة واستهدافات المنازل المأهولة بالسكان وتجمعات المواطنين مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وهو واقع صعب على كافة المستويات سواء على المواطن أو على مقدمي الخدمة الذين لا يستطيعون القيام بعملهم نتيجة نقص الإمكانيات والمعدات والمستلزمات التي نحتاجها في علاج المواطنين والتعامل مع الحالات التي يتم استهدافها".

وأضاف أنه في منطقة الوسطى كان هناك عدة استهدافات والتي خلفت العشرات من الشهداء، ومدينة غزة شهدت أيضا عمليات قصف لأكثر من منزل مأهول بالسكان وكان هناك استهداف مركز للصحفيين حيث تم استشهاد 5 صحفيين من الذين يقومون بتغطية الأحداث في القطاع.

وأشار إلى أن مسلسل الدم لا يزال قائم حتى هذه اللحظة في قطاع غزة والمعاناة تزداد في القطاع حيث لا ماء ولا طعام ولا حياة ولا صحة ولا أي شيء والكل محارب الأطفال يعانون بشكل كبير والنساء الحوامل تعاني من سوء التغذية الذي يخلف أطفال إما بحالة صحية صعبة جدا واما يتوفون نتيجة عدم التغذية الصحيحة فيما يسقط العديد من الأطفال شهداء في مستشفى كمال عدوان نتيجة لسوء التغذية وعدم توفر الغذاء.

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