دبلوماسي ألماني: وصول ثالث بطارية نظام باترويت المضاد للطائرات إلى أوكرانيا من ألمانيا

وصل نظام صواريخ باتريوت الثالث المضاد للطائرات من ألمانيا إلى أوكرانيا، وأكمل طاقمه الأوكراني التدريب بنجاح في ألمانيا.

وأعلن ذلك السفير الألماني لدى أوكرانيا مارتن جايجر على شبكة التواصل الاجتماعي إكس وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت.

وقال جايجر: "لقد وصل بالفعل نظام الدفاع الجوي باتريوت الثالث من ألمانيا إلى أوكرانيا والذي سيعزز حماية السكان والبنية التحتية للبلاد من الطائرات والطائرات بدون طيار والصواريخ، وفي الأشهر الأخيرة، أكمل طاقم النظام الأوكراني بنجاح التدريب المناسب في ألمانيا".

ويذكر أنه في 20 يونيو، أعلنت رومانيا نقل نظام باتريوت إضافي إلى أوكرانيا.