ads
السبت 06 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

دبلوماسي ألماني: وصول ثالث بطارية نظام باترويت المضاد للطائرات إلى أوكرانيا من ألمانيا

صواريخ باتريوت
صواريخ باتريوت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل نظام صواريخ باتريوت الثالث المضاد للطائرات من ألمانيا إلى أوكرانيا، وأكمل طاقمه الأوكراني التدريب بنجاح في ألمانيا.

وأعلن ذلك السفير الألماني لدى أوكرانيا مارتن جايجر على شبكة التواصل الاجتماعي إكس وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت.

وقال جايجر: "لقد وصل بالفعل نظام الدفاع الجوي باتريوت الثالث من ألمانيا إلى أوكرانيا والذي سيعزز حماية السكان والبنية التحتية للبلاد من الطائرات والطائرات بدون طيار والصواريخ، وفي الأشهر الأخيرة، أكمل طاقم النظام الأوكراني بنجاح التدريب المناسب في ألمانيا".

ويذكر أنه في 20 يونيو، أعلنت رومانيا نقل نظام باتريوت إضافي إلى أوكرانيا.

باتريوت ألمانيا أوكرانيا صواريخ باتريوت