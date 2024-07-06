لقاء جماهيري بقرية منشأة طنطاوي للتعريف بمشروع الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي

عقد لقاء جماهيري بعزبة عبد العليم ابراهيم التابعة لقرية منشأة طنطاوي بمركز سنورس تمهيدا لبدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم والممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وبنك الاستثمار الأوروبي EIP ومنحة من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بتوجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

يخدم المشروع قري عبد العليم إبراهيم - منشأة طنطاوي - وقرى منشأة السادات - عبدالله عليوة - محمد يوسف وحده محليه السعيدية.

حضر اللقاء أحمد رمضان رئيس الوحدة المحلية لمنشاة طنطاوي وشعبان سيد أمين رئيس الوحدة المحلية بالسعيدية والمهندس احمد حموده مدير المشروع بشركة ريدكون المنفذة والمهندس محمود عبد النعيم مدير المشروع بالمكتب الاستشاري استانتك والمكون المجتمعي بشركة مياه الفيوم وأعضاء من وحدة تنفيذ المشروع بالشركة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.



وخلال اللقاء تم التعريف بالمشروع ومكوناته وآلية الشكوي والتظلمات والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم والرد على إستفساراتهم .

ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار أهمية الشراكة المجتمعية وزيادة تفعيل دور المكون المجتمعي وتكثيف اللقاءات الجماهيرية والسعي لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي بجميع فئاته، وتعزيز ورفع وعي المواطن وإتاحة كافة المعلومات حتى يكون شريكا في الحفاظ على المشروعات التي تنفذها الدولة وحمايتها والمساهمة الفاعلة في تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات.

وأوضح أن برنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم يعد نقلة كبيرة لسكان القرى المحرومة والأكثر احتياجاََ من خلال توفير خدمات الصرف الصحي بتلك القرى وتحسين نوعية الحياة الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون والحفاظ على البيئة والقنوات المائية من التلوث.

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